Rolnicy przerwali otwarcie obwodnicy przez premiera

- Września leży na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy – można powiedzieć od Irlandii aż po Rosję. To nie znaczy, że Września ma leżeć gdzieś pomiędzy. Września ma być centrum przyciągającym nowe inwestycje. Żeby tak się stało, musi być dobra infrastruktura - mówił podczas uroczystości otwarcia wschodniej obwodnicy Wrześni premier Mateusz Morawiecki.

- Cieszę się, że tutaj we Wrześni możemy o taką infrastrukturę wspólnie z panem burmistrzem zadbać. To niezwykle ważne, żeby dokonywać tego typu odważnych inwestycji. Dzięki nim przyciągniemy nowych inwestorów, przedsiębiorcy będą mieli lepsze warunki do prowadzenia biznesu, obywatele będą więcej zarabiać - dodał szef rządu.

Na otwarciu obwodnicy pojawili się rolnicy. Grupa osób z transparentami próbowała wbiec na jezdnie, gdzie znajdował się premier. Na miejscu musiała interweniować policja.

- Chcieliśmy zapytać, panie premierze, co z rolnictwem, co z tarczą dla rolnictwa, panie premierze, co z planem odbudowy dla rolnictwa, dla drobnego handlu? Nie ma - powiedział prezesa Agrounii Michał Kołodziejczak.

- Premier dzisiaj bał się spotkać z rolnikami, wypuścili policję na rolników, którzy przyjechali na spotkanie tutaj na drodze, premier nie chce rolników na salonach, nie chce w urzędach, nie chce w ministerstwie, nie chce w KPRM-ie, to będzie miał na drodze. My, panie Morawiecki pana znajdziemy - dodał,.

Funkcjonariusze wylegitymowali 16 osób.