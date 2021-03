Rzecznik rządu: Opozycja proponuje polexit

Propozycję partii opozycyjnych skomentował w Sejmie rzecznik rządu. - Dzisiaj polska opozycja de facto proponuje Polexit, opozycja proponuje, aby odrzucić najlepszy budżetu UE w historii - zarówno dla Polski, bo to blisko 770 mld zł, które może w najbliższych latach popłynąć do Polski na działania infrastrukturalne, technologiczne, na wsparcie polskich przedsiębiorstw, jak i próbuje zablokować budżet unijny dla wszystkich 27 krajów UE - mówił Piotr Müller.

Na słowa rzecznika rządu odpowiedzieli przedstawiciele PO i PSL. - To pokazuje, jak bardzo obóz władzy jest dzisiaj podzielony i zdenerwowany tym, że rząd nie ma większości. Tego rodzaju zarzuty świadczą o tym, że obóz rządzący jest zagubiony, premier nie wie ile jeszcze będzie rządził, w związku z tym szuka się odpowiedzialnych za ten brak większości - powiedział Jan Grabiec, rzecznik PO.

- To Solidarna Polska jest przeciwko temu funduszowi. I to rząd dzisiaj nie ma większości co do tego, aby ten fundusz przyjąć - skomentował rzecznik PSL Miłosz Motyka.