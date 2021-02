Opozycja: Premier powiedział prawdę. Okradł nas z 60 mld zł

Premier Mateusz Morawiecki w Sejmie mówił na temat ograniczeniu luki VAT-owskiej. Porównywał działania podjęte przez rząd Prawa i Sprawiedliwości do poprzednich rządów PO-PSL.

- Bardzo wyraźnie widać było to, że część mediów, kierowanych z zagranicy, należących do zagranicy, wraz z częścią opozycji postanowiło zagrać bardzo ciekawie - mówił. Premier nawiązywał do wyemitowanego na antenie TVN24 reportażu.

- Postanowili raz jeszcze posłużyć się opozycyjnym kłamstwem VAT-owskim. Postanowili pokazać, że to w czasach Platformy Obywatelskiej cokolwiek dobrego się tutaj działo a my nie naprawiliśmy finansów publicznych państwa - dodał Morawiecki.

- Warto zajrzeć do statystyk podatkowych, warto zajrzeć rok po roku, jak wyglądała sytuacja ściągalności podatku VAT - mówił premier.

- W czasach Platformy Obywatelskiej bandyci w białych kołnierzykach, z teczką, kradli na potęgę podatek VAT - kontynuował.

- W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy obniżyliśmy VAT na kilkaset artykułów. Poprzez uszczelnienie, poprzez pogonienie mafii VAT-owskich wpływy do budżetu wzrosły o prawie 50 proc. - przekonywał.



Wystąpienie premiera skomentowali politycy opozycji. "JE Mateusz Morawiecki pochwalił się, że uszczelnił system ściągania VAT-u i ściągnął do Skarbu o 60 mld zł więcej. Lewicowa opozycja podniosła wrzask, że Premier kłamie. P. Premier powiedział prawdę. Obrabował nas z 60 miliardów - co widzi każdy, kto popatrzy na ceny w sklepach" - napisał Janusz Korwin-Mikke.

"D. Tusk, gdy wyjeżdżał do Brukseli powiedział, że musi zbudować wiedzę z zakresu bankowości i ekonomii. Mafie vatowskie doskonale wiedziały, że wasze rządy to wielki baner o treści "zapraszamy mafie VAT do Polski". Mateusz Morawiecki o swoich czasach, jako doradcy premiera. Szczery - skomentował Marek Belka.

"Morawiecki stracił większość w Sejmie, wiec krytykuje opozycje i opowiada banialuki, wraca narracja przez 8 lat, a zapominają o swoich 5 latach, o wszystkich aferach PIS. Próbuje ratować swoją skórę, nie uda się" - uważa Robert Kropiwnicki.