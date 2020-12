Opinia Morawieckiego w europejskich dziennikach: Weto nie prowadzi do osłabienia UE

Felieton premiera Mateusza Morawieckiego pojawił się m.in. w dziennikarz "El Mundo", "La Stampa", "Handelsblatt" i "Le Monde".

Szef rządu przekonuje, że "sposób, w jaki warunkowość budżetowa w zakresie praworządności ma zostać włączona do rozporządzenia nie tylko budzi poważne obawy co do podstaw prawnych tego mechanizmu, ale także podważa zasady zaufania oraz lojalnej współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi i instytucjami Unii".

"Domagamy się równości i poszanowania traktatów. Unia nie może podważać własnych zasad, ani zmieniać ich na polityczne życzenie części państw. Prawo dotyczące ochrony interesów budżetowych UE jest wtórne wobec Traktatu o Unii Europejskiej, nie może więc obchodzić, zastępować, ani modyfikować zasad określonych w Traktacie" - tłumaczy Morawiecki.



"Mechanizm ukształtowany w obecny sposób otwiera pole do niebezpiecznych interpretacji. Oddaje dużą władzę i uznaniowość podmiotom bez demokratycznej legitymacji. A przynajmniej podmiotom o znaczącym „deficycie demokratycznym” w porównaniu do parlamentów krajowych" - uważa premier. W jego ocenie, jest to "wielkie zagrożenie dla każdego państwa członkowskiego i przyszłości całej Unii".