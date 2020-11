Przemysław Czarnek zarzuca Rafałowi Trzaskowskiemu szerzenie kłamstwa

W liście, który trafił m.in. do dyrektorów warszawskich szkół, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nawiązał do komentarza rzecznika prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizowanych w kraju protestów.

"Kuratorzy nie prosili dyrektorów szkół o personalia uczniów lub nauczycieli, którzy brali udział w protestach. Twierdzenie, że będziemy pociągać do odpowiedzialności kogokolwiek tylko i wyłącznie za udział w protestach i głoszenie swoich poglądów jest kłamstwem" - napisał Przemysław Czarnek.

"Wszelkie tego rodzaju pisma z historyczną próbą fałszowania naszego stanowiska, jak to jest w przypadku listu Rafała Trzaskowskiego, to zagłuszanie poczucia winy ich autorów za zachęcenie uczniów do udziału w protestach w szczycie pandemii koronawirusa. To skrajny brak odpowiedzialności oraz realne przyczynianie się do narażania życia i zdrowia wszystkich Polaków" - dodał minister.