Dworczyk apeluje: Nie siać paniki ws. wirusa

- Jeżeli politycy opozycji czy ktokolwiek inny miałby realne przesłanki, żeby tak twierdzić, to powinien powiedzieć, jakie to są przesłanki. Kiedy pani marszałek (Małgorzata) Kidawa-Błońska umieściła na swoim Twitterze tego rodzaju sugestię, w mojej obecności minister zdrowia dzwonił do pani marszałek, dopytywał ją, skąd taka informacja, tłumaczył i opisywał wszystkie działania, które są prowadzone i nie uzyskał informacji, skąd taka informacja miała być powzięta - mówił szef KPRM.

Pytany o sytuację pacjentki z Krotoszyna w Wielkopolsce, która 88 godzin czekała w izolacji na wynik badania mający potwierdzić ewentualne zarażenie się przez nią koronawirusem, Dworczyk odparł, że "zdarzają się, i powiem więcej – będą zdarzać się różnego rodzaju sytuacje, które można określić jako błąd, niedoskonałość".

- Naszym zadaniem, jako rządu, jest eliminować je (błędy) i od razu wprowadzać takie rozwiązania, które pozwolą w przyszłości unikać tego rodzaju sytuacji - dodał.

Mówiąc o przedstawionym przez rząd w niedzielę wieczorem projekcie specustawy ws. koronawirusa, Dworczyk podkreślił, że wprowadza on "takie zmiany, które pomagają przygotować, a później ewentualnie walczyć z koronawirusem". - Są to ułatwienia w prowadzeniu zdalnej pracy w czasie kwarantanny czy też nadzoru epidemiologicznego. Jest to wprowadzenie dodatkowych dni, za które przysługuje zasiłek, jak jest zamknięty żłobek albo przedszkole, dla rodziców. To jest zwolnienie z kontroli na lotniskach służb medycznych, żeby uniknąć szeregu procedur, które są dzisiaj niezbędne. Dodatkowe duże kompetencje dla ministra zdrowia - wyliczał.

W Polsce jak dotąd nie stwierdzono przypadku zarażenia się koronawirusem.

Na całym świecie w wyniku zarażenia się koronawirusem zmarło 3048 osób, zaraziło się bliska 90 tysięcy.