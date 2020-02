Minister broni szefowej sztabu Dudy cytatem z Cycerona

"Widzę burzę po słowach p. Turczynowicz-Kieryłło. Przypomnę więc inne... 'Krańcowa wolność prowadzi narody i jednostki do skrajnego niewolnictwa'. Kto jest ich autorem? Jeden z największych orędowników wolności w historii. Senator, pisarz i filozof. Marek Tulliusz Cyceron" - napisał na swoim profilu na Twitterze minister Schreiber.

Schreiber nawiązał tym samym do słów szefowej sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, która w rozmowie z TVP Info stwierdziła m.in. że "dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa".

- Nie wyobrażam sobie, żeby tylko korzystać z prawa. Jeśli ktoś czegoś oczekuje, to też, uważam, powinien dać coś w zamian. Jeśli mówimy o korzystaniu z wolności słowa, to musimy brać pod uwagę także wiele innych aspektów, które ze sobą niesie - mówiła.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło w latach 1998-2002 była radną w Radzie Miasta Bydgoszczy z listy AWS. W 2001 r. bez powodzenia kandydowała do Sejmu z tego samego ugrupowania. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w 2019 r. starała się wejść do Senatu z pilskiego okręgu wyborczego. Jako kandydatka Zjednoczonej Prawicy otrzymała blisko 70 tys. głosów poparcia, przegrała jednak z reprezentantem Koalicji Obywatelskiej Adamem Szejnfeldem.