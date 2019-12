Dworczyk: Będzie radykalna podwyżka mandatów

W weekend premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej zorganizowanej w Warszawie stwierdził, że kierowców czeka sporo zmian na drogach w 2020 roku. Szef rządu stwierdził, że dostał już „gotowy projekt zawierający przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych”. Ale to nie koniec zmian. Premier chce ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h również w nocy jak i możliwość odebrania prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym.

- Zgodnie z zapowiedzią premiera, ograniczenie prędkości do 50 km/h będzie obowiązywać całą dobę. To niejedyna zmiana, którą planujemy wprowadzić. Wszystko po to, aby na drogach było bezpieczniej - komentował w poniedziałek w Polsat News Michał Dworczyk.

Szef KPRM zauważył, że „kiedyś najwyższy mandat w wysokości 500 zł był problemem”. - Dziś ta kwota nie stanowi problemu jako potencjalna kara - stwierdził. - Jednym z rozwiązań, by na drogach było bezpiecznie, będzie radykalna podwyżka mandatów - zapowiedział.

Dworczyk nawiązał też do listopadowego wyroku w sprawie Piotra Najsztuba. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający dziennikarza, który był oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego, w którym ucierpiała 77-letnia kobieta. Dziennikarzowi groziły 3 lata więzienia. Biegli ustalili, że Najsztub zwolnił przed przejściem do maks. 25 km/h. On sam bronił się, że kobieta była niewidoczna i zachowała się niezgodnie z zasadami ruchu drogowego wchodząc na przejście tuż przed nadjeżdżające auto.

Przeczytaj: Sąd uniewinnił dziennikarza Piotra Najsztuba od zarzutu potrącenia pieszej

- Mamy sytuacje, gdy pieszy zostaje potrącony na przejściu, a kierowca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - mówił Dworczyk. - W ciągu najbliższych dniach przedstawimy konkretne propozycje zmian przepisów - zapowiedział minister.