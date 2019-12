Pornografia w sieci. Rząd chce mechanizmów weryfikacji wieku

- Zaczynamy od bardzo ważnego tematu, takiego, który ma ogromny wpływ na życie społeczne, na życie dzieci, na życie młodzieży i życie rodzin. Chcemy dzisiaj zająć się tematem, który wiele organizacji pozarządowych sygnalizowało: to kwestia dostępu do pornografii u dzieci i młodzieży – powiedział premier.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że dzieci w wieku 12-14 lat coraz częściej stykają się z pornografią i że jest to "trend rosnący".

Czytaj także:

Rząd planuje blokadę stron z pornografią

Premier powołał się na wyniki badań, z których wynika, że wśród młodzieży w wieku 13-16 lat "nawet 60 proc." chłopców i "ponad 20 proc." dziewczynek miało kontakt z pornografią. - To jest działanie, które na pewno zaburza czynności emocjonalne, zaburza postrzeganie seksualności, prowadzi do bardzo poważnych ubytków emocjonalnych i do zagrożeń w przyszłości, do zagrożeń dla zdrowia psychicznego dzisiejszych młodych ludzi, później dorosłych - mówił szef rządu.

- Tak jak chronimy dzieci, młodzież przed alkoholem, tak jak zabraniamy narkotyków, tak też powinniśmy weryfikować dostęp do treści, do materiałów pornograficznych, z cała surowością - oświadczył.