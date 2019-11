Horała: CPK? Samorząd Warszawy nie będzie zbyt ważnym partnerem

Marcin Horała, to poseł PiS i przewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT z poprzedniej kadencji Sejmu. W poniedziałkowej rozmowie z Radiem Gdańsk mówił, że projekt CPK „to nie tylko budowa lotniska”.

- Samorząd Warszawy nie będzie zbyt ważnym partnerem, ponieważ CPK powstaje poza Warszawą - zapowiedział Horała. - Najważniejsza będzie współpraca z samorządami Baranowa i okolic województwa łódzkiego, tam, gdzie port będzie powstawał - dodał.

- Jednak ten projekt to nie tylko budowa lotniska, to coś znacznie większego. To nowa rama komunikacyjna całego kraju. Przezwyciężenie tego, że Polska do tej pory jest słabo zintegrowana komunikacyjnie na wielu kierunkach. Na przykład przejazd z Warszawy na Pomorze Zachodnie to jest jakiś dramat. Obecnie łatwiej z Pomorza Zachodniego dojechać do Berlina - zauważył Horała.

- Musimy zbudować taką ramę komunikacyjną, żeby wszystkie zasoby, które mamy, były podłączone do gospodarczego krwiobiegu - ocenił nowy pełnomocnik ds. CPK.

Centralny Port Komunikacyjny ma powstać między Warszawą i Łodzią i stać się nowym lotniskiem przesiadkowym, tzw. hubem, przede wszystkim dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Budowie CPK ma towarzyszyć powstanie nawet 1600 km nowych linii kolejowych. Oddanie do użytku pierwszego etapu planowane jest na 2027 rok. Wówczas CPK miałby obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo - nawet 100 mln.