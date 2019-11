Błaszczak: Dla Trzaskowskiego ważniejsze jest gender

Polityk jest zdania, że dla prezydenta Trzaskowskiego ważniejsze od spraw stanowiących podstawę narodowej tożsamości są "gender i inne kontrowersyjne sprawy".

Błaszczak stwierdził również, że sprawa pomnika upamiętniającego bitwę z 1920 roku jest kwestią ogólnopolską, a nie sprawą samorządu miasta.

Wczoraj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powiedział w rozmowie z "Super Expresem", że władze miasta - wraz z premierem Piotrem Glińskim, ministrem kultury - przygotowują konkurs na upamiętnienie Bitwy Warszawskiej na Placu na Rozdrożu.

Trzaskowski stwierdził, że jest przeciwny narzucaniu formy pomnika, a umieszczenie go w tej lokalizacji to inicjatywa miasta. Ocenił też, że sprawa postępowałaby szybciej, gdyby premier "poprosił wojewódzkiego konserwatora zabytków, by nie odsyłał kolejny raz uzgodnień dotyczących lokalizacji".