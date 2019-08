KPRM opublikuje dziś listę lotów premiera Tuska i premier Kopacz

- Myślę, że na tym ta dyskusja może się nie skończy, ale będzie powoli wygasać. W piątek przedstawimy projekt ustawy i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta ustawa przez parlament zostanie przyjęta - dodał szef KPRM.

Już wcześniej KPRM opublikowała listę służbowych lotów premiera Mateusza Morawieckiego i premier Beaty Szydło. To pokłosie kontrowersji wokół lotów samolotami rządowymi byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, który - jak się okazało - latał rządowym samolotem w towarzystwie rodziny lub polityków PiS, a w jednym przypadku, co przyznał sam Kuchciński - samolotem, którym przyleciał do Rzeszowa wracała do Warszawy jego żona, chociaż marszałka nie było na pokładzie.

8 sierpnia marszałek Kuchciński zapowiedział swoją dymisję, którą złożył na posiedzeniu Sejmu 9 sierpnia. Nowym marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek.