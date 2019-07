Beata Szydło zachowała ochronę SOP

Jak informuje TVN24, Beata Szydło po odejściu z rządu nadal ma zapewnioną ochronę. Z informacji przekazanych przez źródła bliskie SOP wynika, że ochrona przysługiwała przez miesiąc, od kiedy przestała pełnić funkcję wicepremiera.

Zgodnie z przepisami, ochroną objęci są prezydent, premier i wicepremierzy. Szef MSWiA ma jednak możliwość przyznania ochrony innym osobom "ze względu na dobro państwa".

Jak wylicza były oficer SOP, koszt ochrony polityka to około 2000 złotych dziennie. - Przy jednym samochodzie, kierowcy i oficerze ochrony to koszt około 2000 złotych za każdy dzień ochrony. To koszt paliwa, eksploatacji samochodu, hoteli i diet dla funkcjonariuszy - mówi.

Podobnie chroniony w Polsce jest szef Rady Europejskiej Donald Tusk.