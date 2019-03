Michał Dworczyk: Trzaskowski powinien wycofać się z deklaracji LGBT

- Opozycja nie ma żadnego programu, żadnej oferty dla Polaków, dla polskich rodzin, więc próbuje rozpętać wojnę ideologiczną - mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Kilkanaście dni temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał kartę LGBT. Decyzję tę krytykuję rząd PiS. – W istocie to atak na dzieci. Ma mieć tutaj zastosowanie, a w niektórych miejscach w Polsce już jest właściwie stosowana, pewna specyficzna socjotechnika – mówił Jarosław Kaczyński podczas regionalnej konwencji w Rzeszowie.

- Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej rewolucji, do żadnej wojny ideologicznej. Chciałaby ją rozpętać opozycja, rzeczywiście. Ale tak naprawdę jedyne co ma do zaoferowania, no to jest właśnie jakaś rewolucja obyczajowa - ocenił w rozmowie z TVP szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Poniżej dalsza część artykułu

- My jako Prawo i Sprawiedliwość mówimy - absolutnie nie zgadzamy się na to, żeby atakować polską rodzinę, polskie dzieci i wykorzystamy te instrumenty, którymi dysponuje państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej, żeby do tego nie dopuścić. Podstawowym zadaniem państwa jest ochrona dzieci i wolność rodziców do wychowywania swoich dzieci w rodzinach. I my o to zadbamy - dodał.

Czytaj także: Gronkiewicz-Waltz ma wątpliwości ws. Deklaracji LGBT+

Zdaniem Dworczyka prezydent Warszawy powinien wycofać się ze swojej decyzji. - Próbuje wprowadzić pewne standardy, nie pytając rodziców o zdanie. W związku z tym, gdzie tutaj jest wolność, gdzie tu jest tolerancja. To jest siłowa próba narzucenia pewnej ideologii - ocenił.