Mazurek: Musieliśmy najpierw zdobyć pieniądze na 500 plus na pierwsze dziecko

- W 2015 roku nie mogliśmy wprowadzić tego programu, bo nie było możliwości finansowych, bo była luka VAT-owska. Musieliśmy najpierw zdobyć pieniądze na te propozycje. Jesteśmy dobrymi gospodarzami, potrafimy tymi pieniędzmi zarządzać i dziś te pieniądze są i możemy je przekazać Polakom - zapewniała w TVP rzeczniczka PiS Beata Mazurek, komentując zapowiedzi swojej partii z sobotniej konwencji.

500 plus dla pierwszego dziecka, zwolnienia z podatków, "trzynastka" dla emerytów - to obietnice Jarosława Kaczyńskiego, które padły podczas konwencji programowej w Warszawie.

- To jest nowa "piątka” Prawa i Sprawiedliwości, to jest nowa "piątka" Jarosława Kaczyńskiego, która jest kierowana do wszystkich. Nie różnicujemy Polaków, jesteśmy odpowiedzialną formacją, mamy odpowiedzialny rząd. Chcemy naszymi działaniami, które będziemy wprowadzać, chcemy wyrównywać poziom życia naszych obywateli. Chcemy ten poziom wyrównywać do poziomu życia obywateli innych krajów Unii Europejskiej - przekonywała w TVP1 Beata Mazurek.

- W 2015 roku nie mogliśmy wprowadzić tego programu, bo nie było możliwości finansowych, bo była luka VAT-owska - dodała, tłumacząc reformę programu 500 plus i plan objęcia nim także rodzin z jednym dzieckiem. - Musieliśmy najpierw zdobyć pieniądze na te propozycje. Jesteśmy dobrymi gospodarzami, potrafimy tymi pieniędzmi zarządzać i dziś te pieniądze są i możemy je przekazać Polakom - przekonywała.

- Pokazaliśmy, że jako PiS realizujemy ten program i mamy pieniądze na ten program (…) Pokazaliśmy, że potrafimy ten program wprowadzać i nie ma obaw, że tych pieniędzy nie będzie. Te pieniądze, które trafiają do rodzin wpływają na rozwój gospodarki, wracają do gospodarki - dodała.

Według Mazurek "Platforma Obywatelska miała 8 lat na realizację swojego programu, w którym wspomniała na temat 500 plus". - Mówili, żeby dać 500 zł na pierwsze dziecko, ale mówili także że nie ma na to pieniędzy w państwie polskim (…) Teraz jak Prawo i Sprawiedliwość realizuje ten program to PO mówi, że jest to populizm - zauważyła.

Rzeczniczka PiS pytana o zawiązanie się Koalicji Europejskiej w wyborach do europarlamentu, nazwała ją "aktem skompromitowanych środowisk" i koalicją "ludzi, którzy kojarzą się z aferami i donoszeniem na Polskę i bronią swoich układów i wpływów". - My przedstawiamy pogram, który ma służyć podniesieniu jakości życia Polaków i mam nadzieję, że to się Polakom spodoba - oceniła.

- Różnorodność koalicji powoduje, że nie będzie jedności w walce o przyszłość Polski, o to, że żeby jednym głosem mówić o tym co dla Polski jest najważniejsze, a taką jedność daje PiS - zapewniała Beata Mazurek.