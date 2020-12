Wirus drastycznie zminił rynek pracy. Nowe reguły,

– Niestety, perspektywy zmiany pracy i jakość oferowanych miejsc pracy są gorsze niż przed rokiem – ocenia Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co prawda polski rynek pracy znosi pandemię relatywnie nieźle, ale od dziewięciu miesięcy działa w niestabilnych warunkach kryzysowych. W efekcie, o ile liczba pracujących nie uległa drastycznemu zmniejszeniu, o tyle znaczącemu ograniczeniu uległy plany rekrutacyjne przedsiębiorstw. Wyraźnie spadła liczba ogłoszeń o pracy (obecnie jest o ok. 30 proc. niższa niż przed rokiem), zmniejszyła się też liczba wakatów w firmach.

Mateusz Zalewski, menedżer ds. kluczowych klientów w Hays Poland, zwraca uwagę, że rynek pracy nie załamał się we wszystkich sektorach, ale podkreśla, że w kolejnych miesiącach i latach będziemy obserwować umacnianie się rynku kompetencji. – Pracodawcy z większą ostrożnością będą podejmować decyzje związane z zatrudnieniem, lecz wciąż będą poszukiwać specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do realizacji ich celów biznesowych – wyjaśnia Zalewski.

Niewątpliwie rok 2020 można uznać za rewolucyjny pod względem upowszechnienia się pracy zdalnej. I co ważne – nikt nie ma wątpliwości, że home office zostanie z nami na dłużej. Będzie to jednak pewnym wyzwaniem.

Praca zdalna to także wyzwanie dla szefów. – Szereg zmian wprowadzonych w organizacjach z powodu pandemii sprawił, że menedżerowie musieli zmienić styl zarządzania – zaznacza Piotr Mazurkiewicz, partner w HRK SA. – Nie sprawdza się obecnie lider, który jest typem wizjonera. Współczesnego menedżera cechuje zarządzanie przez odpowiedzialność. Musi też wykazać się empatią i okazywać pracownikom większe zainteresowanie. Zadbanie na odległość o dobrą atmosferę pracy, podtrzymanie na duchu, wykazanie zrozumienia i wsparcia. Pracownik pracujący zdalnie nadal jest częścią firmy, a w budowaniu świadomości przynależności do organizacji rola menedżera jest nieoceniona – podsumowuje Mazurkiewicz.

– Tak naprawdę dopiero 2021 r. pozwoli ocenić, na ile osoby zrekrutowane online sprawnie wdrożyły się w organizację i przynoszą realne korzyści biznesowe. Dziś już wiemy, że największy problem, z jakim borykają się firmy, to onboarding – od tego, jak jest zaplanowany i jak przebiega, zależy sukces dołączenia nowej osoby do firmy i pozostania w jej strukturach – zaznacza Wojciechowska.

– W ostatnich miesiącach pracodawcy częściej oferowali świadczenia związane z pracą z domu – np. dofinansowanie do sprzętu, do internetu czy prądu – a także ze zdrowiem psychicznym oraz ogólnym dobrostanem pracowników – analizuje Mateusz Zalewski z Hays Poland.

Słabsza kondycja rynku pracy

W listopadzie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 1,2 proc. w porównaniu z listopadem 2019 r. – podał ostatnio GUS. Biorąc pod uwagę, że to właśnie od listopada zostały wprowadzone ostre restrykcje związane z pandemią, ten spadek nie wydaje się dramatycznie duży. Z kolei płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 4,9 proc. rok do roku, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc., utrzymując się na tym samym poziomie od czerwca. Także Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazują, że kondycja rynku pracy w Polsce nie jest zła. Po załamaniu w II kwartale liczba pracujących w gospodarce, a także wskaźniki zatrudnienia w III kw. wróciły do poziomu sprzed pandemii, a nawet okazały się delikatnie wyższe. Wyjątkiem jest tu grupa młodych osób, do 24. roku życia, gdzie wszystkie wskaźniki się pogorszyły.