Polski rynek pracy szerzej otwiera się na Białorusinów

Od 1 grudnia Białorusini przyjeżdżający na wizę humanitarną, a także specjaliści IT i lekarze nie będą już musieli starać się o zezwolenie na pracę w naszym kraju.

Już za tydzień wejdą w życie przepisy, które specjalistom i fachowcom z Białorusi bardzo ułatwią zawodowy start w Polsce. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", 1 grudnia ma zostać opublikowana (i zacząć obowiązywać) nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii, która zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę Białorusinów przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych, lekarzy i pielęgniarki, a także białoruskich specjalistów IT przyjeżdżających do Polski w ramach programu Poland Business Harbour. Rozporządzenie uzupełni wchodzącą w życie z początkiem grudnia znowelizowaną ustawę o cudzoziemcach, która zniosła zakaz pracy dla cudzoziemców z tzw. wizami humanitarnymi. Czytaj także: Uwaga Polacy! Nadciąga białoruska armia Poniżej dalsza część artykułu

Czekając na lekarzy W ostatnim czasie z wiz humanitarnych korzystali chętnie Białorusini: jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju, do końca października br. wydano im ok. 1,9 tys. takich wiz, które jednak nie dawały prawa do pracy w Polsce. Od 1 grudnia ten zakaz zostanie zniesiony. Jak ocenia Krzysztof Inglot, prezes agencji zatrudnienia Personnel Service, nowe przepisy znacznie przyspieszą start zawodowy imigrantów z Białorusi.

Mogą więc być czynnikiem, który przeważy ich decyzję o przyjeździe do naszego kraju.

– Niedawno zgłosili się do nas właściciele fabryki elektrotechnicznej z Białorusi, którzy chcą przenieść do Polski biznes wraz z kilkuset pracownikami – głównie inżynierami i technikami. Teraz będzie łatwiej to przeprowadzić – twierdzi szef Personnel Service, który czeka też na zielone światło w zatrudnianiu medyków ze Wschodu.

Znowelizowane rozporządzenie ministerstwa przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę także lekarzy i pielęgniarek, ale w przypadku medyków jeszcze większą barierą jest długotrwała procedura nostryfikacji dyplomów. Ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza Unii, w tym zwłaszcza z Białorusi i Ukrainy, ma wprowadzić także w grudniu tzw. ustawa covidowa, która pozwoli podjąć im pracę za zgodą ministra zdrowia bez pełnej nostryfikacji dyplomów. Liczy na nią wielu szefów szpitali, w tym Marcin Kulicki, prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, który niedawno mówił w RDC, że 30 lekarzy w tym 10 anestezjologów – głównie z Białorusi i Ukrainy – czeka na możliwość podjęcia pracy w jego placówce.

– Z naszych szacunków wynika, że w tej chwili potencjalnie zainteresowanych pracą w Polsce jest ok. 1,5–2 tys. lekarzy oraz nawet 2–3 tys. pielęgniarek i sanitariuszy z Ukrainy i Białorusi – twierdzi Krzysztof Inglot.

Potencjał w IT Tomas Bogdevic, dyrektor generalny agencji zatrudnienia Gremi Personal, twierdzi, że od początku masowych protestów na Białorusi widać tam wyraźny wzrost zainteresowania zatrudnieniem w Polsce. – W ostatnim miesiącu liczba zgłoszeń wzrosła około dziesięciokrotnie. W tej chwili 20 proc. zgłaszających się posiada wizy humanitarne i liczba ta stale rośnie – dodaje Bogdevic. Jak przypomina Andrzej Korkus, prezes EWL Group, Białorusini przyjeżdżający do pracy w Polsce w większości dobrze mówią w naszym języku, a wielu z nich ma też Kartę Polaka. – Najczęściej rekrutujemy ich do branży usługowej, spożywczej i logistycznej, ale jest także potencjał w takich branżach jak produkcja przemysłowa oraz IT – zaznacza Korkus.