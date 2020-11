Lockdown 2.0 najbardziej odbije się na młodych. Boją się o pracę

Wynik sondażu jest zgodny z danymi GUS, według których we wrześniu liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych do 25. roku życia sięgała prawie 135 tysięcy. To o jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. W niewiele mniejszym tempie rosła cała grupa bezrobotnych przed trzydziestką, która we wrześniu br. sięgnęła 276 tysięcy.