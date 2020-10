Agencje gotowe ściągnąć tysiące lekarzy ze Wschodu do Polski

– Pierwszą grupę kilkudziesięciu lekarzy z Ukrainy jesteśmy w stanie zwerbować w ciągu dwóch tygodni – zapewnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Krzysztof Inglot, prezes agencji zatrudnienia Personnel Service, która specjalizuje się w rekrutacji pracowników, w tym fachowców i specjalistów z Ukrainy. Dodaje, że w krótkim czasie jego firma jest w stanie zrekrutować łącznie kilka tysięcy przedstawicieli personelu medycznego. – Z naszych szacunków wynika, że w tej chwili potencjalnie zainteresowanych pracą w Polsce jest ok. 1,5–2 tys. lekarzy oraz nawet 2–3 tys. pielęgniarek i sanitariuszy – wyjaśnia Inglot.

Część z nich pracowała już albo pracuje w Polsce, tyle że często nie w swoim zawodzie, bo skutecznie utrudniają im to bariery regulacyjne. Teraz, wraz z projektem tzw. ustawy covidowej, pojawiła się szansa, by te bariery nieco zmniejszyć, ułatwiając medykom spoza Unii dostęp do polskiego rynku pracy, na którym pogłębia się niedobór kadr.