Zniknie 85 mln miejsc pracy. Pandemia przyspiesza automatyzację

Według WEF w ciągu najbliższych lat zagrożonych likwidacją jest 85 mln miejsc pracy. Zdaniem analityków Forum stwarza to ryzyko znaczącego wzrostu nierówności, chyba że będzie możliwość przekwalifikowania pracowników tak, by mogli podjąć pracę w nowych zawodach.

Zdaniem WEF rosnąca stopa bezrobocia sprawia, że coraz pilniejsze jest zwiększanie zakresu opieki społecznej, tak by wspierać przekwalifikowywanie zagrożonych utratą pracy pracowników. Do tego recesja wywołana pandemią najmocniej uderzyła w te sektory gospodarki, w których pracują najsłabsi ekonomicznie pracownicy – turystykę, gastronomię czy handel. W branżach tych statystycznie częściej pracują młodsi, słabiej wykwalifikowani pracownicy oraz mają one nadreprezentację kobiet.