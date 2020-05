Rząd zapłaci za testy dla pracowników sezonowych z zagranicy

Na miesiąc przed wyborami prezydenckimi, Ardanowski dołączył podziękowanie dla prezydenta Dudy, nie do końca wiadomo za co, a na opłacenie testów z budżetu państwa musiał się zgodzić rząd.

Ułatwień w zatrudnianiu i ściąganiu do Polski pracowników sezonowych domagali się zarówno przetwórcy żywności, jak i rolnicy. W „Rzeczpospolitej" wielokrotnie opisywaliśmy problemy w rolnictwie i przetwórstwie żywności, gdzie nagle zabrakło pracowników sezonowych. Ukraińcy, bo to o nich głównie była moda, opuścili Polskę i wrócili do domów, gdy koronawirus pojawił się i u nas i na Ukrainie. Udało się zatrzymać tych ze zezwoleniami na dłuższy pobyt. Teraz będzie ułatwiać to tarcza antykryzysowa 2.0.