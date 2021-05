Niemcy wracali w kwietniu ze zdalnej pracy, Polacy wręcz przeciwnie

Do 30,8 proc. zmniejszył się w kwietniu odsetek Niemców pracujących z domu w porównaniu z marcem, gdy swoje obowiązki zdalnie wykonywało 31,7 proc. pracowników za Odrą - wynika z ogłoszonych w poniedziałek badań niemieckiego if Institute.

Według jego danych, niemal w każdej branży udział zdalnych pracowników spadł w kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Np. w usługach - gdzie praca z domu jest najbardziej popularna – zmniejszył się z średnio 42,6 do 41,1 proc. Największy był w IT, gdzie prawie 80 proc. pracowników wykonywało swoje obowiązki zdalnie a także w usługach informacyjnych (73,2 proc.).

Dużo mniejszy udział home office miał handel, który zanotował minimalny spadek, do 18,9 proc. W przemyśle odsetek zdalnych pracowników zmniejszył w kwietniu do 22,4 proc. - o punkt procentowy w porównaniu z marcem, ale są branże, gdzie jest on znacząco większy niż średnia. Rekordzistką jest farmacja, gdzie 39,4 proc. zatrudnionych pracowało zdalnie.