Polacy coraz bardziej boją się o pracę i dochody

-Jeżeli ludzie przestaną wierzyć w jakąś realną perspektywę poprawy, zaczną drastycznie ograniczać wydatki, co odbije się na wielkości sprzedaży i pogrąży również te firmy, które na razie jeszcze sobie radzą. To może oznaczać kolejną falę zwolnień i przyspieszenie wzrostu bezrobocia - zaznacza Baczewski.

Konfederacja Lewiatan zaznacza też, że o ile aż 68 proc. badanych ocenia działania rządu jako niewystarczające, to 70 proc. z nich pozytywnie ocenia zaangażowanie swojego pracodawcy w utrzymanie miejsc pracy. Przy czym prawie czterech na dziesięciu ocenia je zdecydowanie pozytywnie.

Co do polityki państwa- to zdaniem prawie ośmiu na dziesięciu pytanych, działania rządu powinny koncentrować się na równi na walce z epidemią i na przeciwdziałaniu upadkowi firm oraz ochronie miejsc pracy.