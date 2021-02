Polska to wciąż eldorado dla Ukraińca

Prawie ośmiu na dziesięciu z nich (78 proc.) deklaruje zadowolenie z pracy w Polsce, pomimo tego, że ponad ośmiu na dziesięciu badanych twierdzi, że ich warunki pracy uległy zmianie w związku z pandemią. Prawie połowa ma teraz więcej obowiązków za podobne wynagrodzenie, co piąty pracownik musiał zmienić branżę a 26 proc. zarabia mniej niż przed wybuchem pandemii (jednak nieco większa, 28 proc. grupa zarabia teraz więcej).

- Trudna sytuacja na rynku przewrotnie sprawiła, że Ukraińcy mocniej docenili zatrudnienie w Polsce, a ich poziom zadowolenia z pracy wzrósł względem 2019 roku - komentuje wyniki sondażu Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający Otto Work Force w Europie Środkowej. Przypomina, że w poprzednich latach, do czasu wybuchu pandemii, widać było spadkową tendencję poziomu satysfakcji z pracy w Polsce - w 2019 r. odsetek zadowolonych spadł do 72. proc. a z kolei duża grupa planowała przeprowadzkę od innego kraju, najchętniej do Niemiec. Teraz o przeprowadzce mówi tylko 7 proc. badanych. Jak dowodzą statystyki ZUS, na koniec 2020 r. polskim ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi było objętych ponad 532 tys. Ukraińców, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej