Na rynku pracy najlepszy grudzień od wielu lat

Jak podał w czwartek GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty z co najmniej 10 pracownikami, wyniosło w grudniu 6329 tys. etatów, o około 10 tys. więcej niż w listopadzie. Poprzednio do takiej zwyżki zatrudnienia w ostatnim miesiącu roku doszło w 2017 r.

W porównaniu do grudnia poprzedniego roku zatrudnienie zmalało o 1 proc. To wynik lepszy od szacunków ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą”, którzy przeciętnie zakładali, że zatrudnienie w grudniu zmalało o 1,2 proc. rok do roku, tak samo jak w listopadzie. Najwięksi optymiści spodziewali się zniżki o 1,1 proc. rok do roku.