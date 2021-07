Szymon Hołownia: Donald Tusk wie, że już nie będzie 40 proc. dla PO PAP/Radek Pietruszka

- Dla mnie sojusz Polski 2050 wyłącznie z PO jest trudny do wyobrażenia. Podstawowym scenariuszem dla nas zawsze będzie to, idziemy do wyborów sami - mówi lider Polski 2050 Szymon Hołownia.