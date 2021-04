Kobosko: Nie możemy wykluczyć kolejnych transferów do Polski 2050 Fotorzepa, Jakub Czermiński

Rozmawiamy z bardzo wieloma posłami w Sejmie, choć my nie podejmujemy aktywnych działań, żeby szukać kolejnych parlamentarzystów, to oni zgłaszają się do nas – mówi Michał Kobosko, lider partii Polska 2050 Szymona Hołowni.