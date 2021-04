Gill-Piątek: Zaskakujące, że Lewica zaufała premierowi

- Poza nami i Lewicą tych konkretnych, merytorycznych uwag do KPO nikt nie złożył. Staraliśmy się zwiększyć udział samorządów, położyć większy nacisk na sprawy klimatyczne i ekologiczne, zwiększyć kontrolę nad tymi środkami. Niestety pan premier nie odpowiedział na nasze uwagi, natomiast porozumiał się w ciszy gabinetu z Lewicą. Dość zaskakujące wydaje się to, że Lewica tak ogromnym zaufaniem obdarzyła premiera Morawieckiego wierząc, że te zmiany, które premier Morawiecki wprowadził do KPO będą obietnicami, które zostaną dotrzymane - mówiła posłanka Polski 2050, w przeszłości posłanka Lewicy.

- Pieniądze z Funduszu Odbudowy to są pieniądze na które czeka cała Europa. To są pieniądze europejskie, nasza ścieżka jest tu konsekwentna: nie mamy zamiaru głosować przeciwko Europie, razem z ministrem Zbigniewem Ziobro - podkreśliła Gill-Piątek.

Posłanka przekonywała, że debata o Krajowym Planie Odbudowy powinna się toczyć "nie w zaciszu gabinetu", ale "na sali plenarnej" Sejmu z udziałem wszystkich ugrupowań.