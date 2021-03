Hołownia: Jedyną decyzją, jaką ma do podjęcia ten Sejm, jest to, żeby się samorozwiązać

Monika Pawłowska to druga posłanka, która w ostatnich miesiącach opuściła klub Lewicy w Sejmie. Wcześniej do Polski 2050 odeszła Hanna Gill-Piątek. Zarówno Gill-Piątek, jak i Pawłowska, były wcześniej związane z Wiosną, która obecnie łączy się z SLD tworząc Nową Lewicę. Posłuchaj podcastu: Posłanka Monika Pawłowska szokuje. Lewicę i PiS

Monika Pawłowska to druga posłanka, która w ostatnich miesiącach opuściła klub Lewicy w Sejmie. Wcześniej do Polski 2050 odeszła Hanna Gill-Piątek. Zarówno Gill-Piątek, jak i Pawłowska, były wcześniej związane z Wiosną, która obecnie łączy się z SLD tworząc Nową Lewicę.

- Tzn. rozumiem, że można przejść z Lewicy, gdzieś zasilić inny klub czy koło, które jest po tej stronie. Akurat ja posłanki Pawłowskiej nie znam, więc trudno mi się wypowiadać na temat jej pracy. Po prostu nie wiem wiele na ten temat. Natomiast ten transfer na drugą stronę rzeki, do Zjednoczonej Prawicy, jest dla mnie dowodem chyba tylko na jedno. Że w tym Sejmie, w którym dzieją się takie rzeczy, że nagle Lewica głosuje razem ze Zjednoczoną Prawicą, posłanka Lewicy przechodzi do Zjednoczonej Prawicy, że nagle się okazuje, że Kukiz antysystemowy dołącza do samego jądra systemu i jeszcze mnóstwo innych cudów po drodze mamy, utwierdza mnie w przekonaniu, że jedyną decyzją jaką ma do podjęcia ten Sejm, jest to, żeby się samorozwiązać - powiedział lider Polski 2050.

Zdaniem Hołowni wybory parlamentarne mogą być przyspieszone, więc „Platforma musi sama się opisać i określić, i zdecydować, czego chce”. - Kaczyński na tym, że tak powiem, chciałem powiedzieć ustrzeli tyle kaczek, ale powiem, że zminimalizuje sobie tyle ryzyk, że należy brać pod uwagę, że mogłoby to być w jego interesie, że trzeba będzie szybko podejmować decyzje. Co, z kim, jak, gdzie robimy, bo to naprawdę może się wydarzyć dużo szybciej niż w 2023 roku - ocenił.

Były kandydat na prezydenta powiedział, że nie popiera kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego, posła PiS, na Rzecznika Praw Obywatelskich. - On nie ma żadnych kompetencji - stwierdził.

- To jest absurdalny pomysł, podobnie zresztą jak poprzedni kandydat PiS (Piotr Wawrzyk - red.), urzędujący wiceminister, był absurdalnym pomysłem. I to jest naprawdę smutne, kiedy patrzy się na tę degenerację w ogóle pojęcia Rzecznika Praw Obywatelskich, którą uprawia PiS, którą chce zrobić PiS. To jest po prostu porażające. To jest jeden z filarów obrony obywatela i jego praw. On jest konstytucyjny i powinien być z należytym szacunkiem traktowany, a oni to traktują jak prawo pierwszej nocy, jak łup polityczny - powiedział Szymon Hołownia.