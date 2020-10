Protesty po wyroku TK. Hołownia wyjaśnia dlaczego wiosną może dojść do wyborów

- Mam nadzieję, że to co dzisiaj widzimy na polskich ulicach, to początek przebudzenia Polaków, które skończy się tym, co widzimy w sondażach przewidujących frekwencję na poziomie 80 proc. Widać, że to mobilizacja powszechna jest sposobem na odsunięcie obecnej władzy - mówił o trwających w Polsce protestach przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji Hołownia.

W piątek w Warszawie ma dojść do dużej demonstracji przeciwko wyrokowi TK, który 22 października orzekł, iż przesłanka do legalnej aborcji, jaką jest wykryta wada płodu, jest niezgodna z konstytucją. Od czwartku w całej Polsce trwają protesty przeciwko temu orzeczeniu, które zaostrza obowiązujące w Polsce prawo aborcyjne.