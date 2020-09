Sondaż: Więcej Polaków wierzy w ruch Hołowni, niż w ruch Trzaskowskiego

Hołownia swój ruch zaczął już tworzyć - zyskał też reprezentację w parlamencie po przejściu do Polski 2050 posłanki Hanny Gill-Piątek (wcześniej Wiosna, Lewica). Ruch Trzaskowskiego o roboczej nazwie "Nowa Solidarność" miał ruszyć na początku września, ale w związku m.in. z awarią w przepompowni ścieków Czajka w Warszawie, której Trzaskowski jest prezydentem, inauguracja ruchu została przesunięta w czasie.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, który z nowych ruchów społecznych - ich zdaniem - ma większą szansę na sukces.

Na tak zadane pytanie 29,6 proc. respondentów wskazało na Polskę 2050.

Zdaniem 18,9 proc. ankietowanych większą szansę na sukces ma Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego.

29,3 proc. respondentów jest zdania, że żaden z tych ruchów nie ma szansy na sukces.

22,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Ugrupowanie Szymona Hołowni za lepiej rokujące uważa co trzecia osoba między 35 a 49 rokiem życia i zbliżony odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie. Częściej niż pozostali ugrupowanie Polska 2050 za posiadające większą szansę na sukces uważają osoby zarabiające w granicach 3001 – 5000 zł (37%). Rzadziej niż ogół badanych na ruch Szymona Hołowni wskazywały osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców - co czwarty z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.