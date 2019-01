Marek Prawda: Unia Europejska nie wtrąca się w gender

W społeczeństwach pojawia się polaryzacja, moralne dyskredytowanie inaczej myślących. W efekcie ogranicza się wolność słowa. Bez swobody wymiany myśli nie da się jednak wyjaśnić złożoności rzeczywistości. A to ona stała się współczesnym problemem - mówi Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Unia Europejska jest projektem ideologicznym?

Unia Europejska jest projektem cywilizacyjnym. Nie określałbym jej jako projektu ideologicznego. Po wyciągnięciu wniosków z kryzysu, Unia się teraz odbudowuje. Zresztą od początku swego istnienia była reakcją na dramat. Wymyśliło ją pokolenie, które pamiętało o tragicznej przeszłości. Ale Unia nie może być tylko projektem ludzi starszych, którzy pamiętają. Młodzi nigdy nie będą mieli tej samej motywacji. Trzeba więc tak opowiedzieć historię Europy, żeby młodzi zrozumieli, jaka jest stawka tego projektu. Pokolenia powojenne w Niemczech i Francji chciały zerwać z dziedziczną wrogością i stworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Dopiero wokół tego projektu stopniowo powstało wszystko inne. Trudno mówić, żeby napędzała to jakaś ideologia. To było tworzenie elementów, które miały zapobiec powrotowi do tego, co się zdarzyło.

Mówi pan teraz o historii. Na pewno, gdy Unia powstawała nie była projektem ideologicznym, ale dziś takie zarzuty pojawiają się regularnie.

Ten projekt żyje i rozwija się, bo umie odgadywać potrzeby swojego czasu i na nie reagować. Raz lepiej, raz gorzej. Ludzie lubią Unię nie dlatego, że uwierzyli w jakąś fantastyczną wizję, model wymyślony przy desce kreślarskiej. To nie jest tak, że jak go wreszcie zrealizujemy, to zapanuje powszechne szczęście. Owszem, są tacy, którzy w to wierzą, ale z nimi jest kłopot: są wiecznie sfrustrowani, bo świat nie chce być taki, jaki sobie wymyślili. Już lepiej pogodzić się z tym, że Unia powstaje metodą prób i błędów, przez radzenie sobie z problemami. I to zapewnia jej wiarygodność.

A wracając do mojego pytania?

Unia jest krytykowana za wiele spraw, do których się nie wtrąca.

To są jakieś sprawy, do których Unia się nie wtrąca?

Nie wtrąca się do gender czy kultury narodowej...

To ciekawe, bo mam tu cały rozdział: gender w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Ale czy Unia nakazuje cokolwiek poza tym, że mówi o niedyskryminacji ze względu na orientację czy poglądy? Unia nie jest inwazyjna w życiu osobistym ludzi. To są wyobrażenia, które się przywołuje, by ustawić ją sobie w pozycji wygodnego wroga. Kwestie przerywania ciąży czy pielęgnowania kultury narodowej nie są przedmiotem unijnych regulacji. Na przykład tożsamość europejską nagminnie przeciwstawia się narodowej, a przecież one się nie ścigają. Tożsamość narodowa kształtowała się w sytuacjach tragicznych, ekstremalnych i zawsze będzie pierwotna, jedyna. Tożsamość europejska może być wyłącznie jej uzupełnieniem, dodatkowym wymiarem.

Nie widzi pan obszarów, gdzie jest tarcie między tymi obszarami?

Mamy wystarczająco dużo instrumentów, by te tożsamości harmonijnie ze sobą współistniały. Natomiast jest pewien problem z tym, że każde społeczeństwo ma swój oryginalny pomysł na to, jak te tożsamości łączyć. Nie wszystkie przepisy z Niemiec czy Francji będą pasowały do Polski. Niemieckie sposoby uporania się z przeszłością zachęcały do postnarodowych identyfikacji. Inaczej w Polsce, gdzie po wojnie każde napomknięcie o kulturze narodowej czy wierze nazywano nacjonalizmem. Dlatego w Polsce źle przyjmujemy płynące z zewnątrz instrukcje w tej sprawie.

Czy kraje, które weszły do Unii po 2004 roku, nadały jej nową tożsamość, czy jednak musiały się podporządkować starym porządkom? Jak Polska wzbogaciła Unię?

Nie odnoszę wrażenia, żeby przepustką do Unii było wyrzekanie się własnego dziedzictwa kulturowego. Odnoszę wrażenie inne: dorobek członkostwa w Unii od 2004 r. sprawił, że z czasem lepiej nas słuchano i rozumiano, kiedy mówiliśmy o korzeniach i tożsamości narodowej. Że mogliśmy inicjować projekty, które wspólnota przyjmowała jako swoje, np. Partnerstwo Wschodnie czy unia energetyczna. Po 2004 r. Unia jest ta sama, ale nie taka sama. Polski bilet do UE polegał też na tym, że potrafiliśmy pogodzić reformy liberalne z wrażliwością społeczną, co jest u nas kompletnie niedoceniane.

To było najważniejsze?

Ważny był wkład do zjednoczenia kontynentu po 1989 r. Wolność jest polskim idiomem. Polska wzbogaciła Unię o doświadczenie, że poprzez reformy demokratyczne można uzyskać wyraźny postęp. Mamy na świecie wiele systemów autorytarnych czy półautorytarnych, które mają pewne sukcesy gospodarcze. Ale one są osiągane za cenę, która nie mieści w tym, co bliskie Unii. Polska natomiast własnymi siłami wprowadzała system demokratyczny i przełożyła to potem na osiągnięcia gospodarcze.

Ale czym wzbogacamy Unię dziś? Jest rok 2019.

Daliśmy empiryczny dowód, że zmiany demokratyczne mogą pociągnąć za sobą rozwój ekonomiczny.

To inaczej. Czym Unię wzbogaca Polska rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość?

Polska jest dziś przedmiotem troski. Podała w wątpliwość to, co było naszym największym atutem i pozwalało – jak często mówiliśmy – boksować w innej wadze niż ta, w której byliśmy. Mamy dziś sytuację, gdy Unia Europejska krytycznie ocenia stan praworządności i reformy wymiaru sprawiedliwości, ale to nie odbiera nam doświadczeń z przeszłości. Polska była silna pokonywaniem swoich słabości i udowodniła coś, co jest istotą integracji europejskiej: zasypywanie rowów między bogatszymi a biedniejszymi. Polska miała 46 proc. średniej unijnej dochodu na głowę, dziś ma 70 proc. Wyprzedziła po drodze kilka krajów.

Ale mówiąc o aktualnej sytuacji...

Na tym tle rodzi się w Brukseli poczucie zawodu i świadomość utraty dobrego przykładu kraju, który miałby zachęcać innych do pójścia tą drogą.

Unia akceptuje wybory Polaków? Czasem słychać taki protekcjonalny ton.

Unia ma dziś trzy dylematy: jak zbudować tożsamość po brexicie, jak poradzić sobie z konsekwencjami wyborów w USA oraz z systemowymi naruszeniami praworządności. Ostatnio odrodziło się poczucie, że Unia jednak opiera się na wartościach, że są one czynnikiem spajającym tę konstrukcję. Chodzi tu o kwestie ustrojowe, np. o określenie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do rozstrzygania spraw związanych z naruszaniem praworządności. To fundamentalne pytanie o to, czym Unia jest i jak funkcjonuje. Jeżeli są kraje, w których te zasady nie są przestrzegane, to staje się to problemem dla wszystkich. Unia nie przeżywa dziś rozterek, czy jest protekcjonalna czy nie, lecz czy jest jeszcze w ogóle „wspólnotą normatywną". Bo jeśli nie, to na jakiej podstawie ma się odzywać w kluczowych kwestiach międzynarodowych? Alternatywą byłoby zredukowanie się do roli stowarzyszenia ochrony granic lub wspólnego rynku.

Retoryka jest często protekcjonalna.

W reakcji na sytuację w kilku krajach członkowskich, w debatach nad nowym wieloletnim budżetem, instytucje unijne zaproponowały nowe podejście. Chodzi o promowanie zasad zapisanych w traktatach europejskich, takich jak prawa człowieka, demokracja i państwo prawa, zwalczanie przemocy itp. Do tej pory uznawano za oczywiste, że państwa członkowskie spełniają takie kryteria.

A my cały czas aspirujemy do Unii Europejskiej?

Jesteśmy jej członkami i zgodziliśmy się je wypełniać...

Mentalnie. Czy czujemy się jej pełnowartościowymi członkami? W debacie często pada hasło „Bruksela" jako nazwa jakiegoś obcego tworu.

Po pierwsze, to jest nonsens, jeśli się mówi, że „ci w Brukseli" są od tego, żeby rozumieć Unię i jej bronić, a „ci w stolicach" mają stać na straży narodowych interesów. Decyzje w Brukseli są przecież podejmowane przy decydującym udziale przedstawicieli stolic. Unii nie obronią Tusk z Junckerem, powinniśmy jej bronić sami w naszych krajach. Po drugie, czasem zadajemy sobie pytanie, czy skoro może zbyt słabo weszliśmy do Europy, to niewykluczone, że łatwo możemy z niej wypaść...

Nie wypadniemy. Mamy przecież rekordowe poparcie dla Unii Europejskiej. Wiele krajów, które uchodzą za jądro Unii, może nam tylko tego zazdrościć.

To jest kwestia tego, w jaki sposób to członkostwo rozumiemy. Polacy mają aspiracje unijne, ale pojmują je po swojemu. To jest ciągle proces i wyzwanie. Kiedy pytamy o korzyści z członkostwa, większość ludzi mówi o funduszach unijnych, swobodnym przepływie osób – bo pracować można w całej Europie – a dopiero na trzecim miejscu pojawia się wspólny rynek. Jeszcze mniej wskazań ma bezpieczeństwo. Tymczasem to działalność polskich firm z dostępem do rynków i nowoczesnych technologii w największym stopniu buduje nasz dobrobyt.

Ludzie tak odpowiadają, bo sama Unia nie potrafi o tym mówić. Widzimy plakietki z napisem Unia Europejska i wiemy, że coś zostało zbudowane za fundusze, ale nie wiemy, ile czerpiemy z dostępu do europejskich rynków. Jedyne, z czym nam się to kojarzy, to krzywizna banana, co jest oczywiście absurdem.

To prawda. W 2011 roku Unia Europejska podpisała umowę handlową z Koreą Południową. W ten sposób uzyskaliśmy dostęp do rynków azjatyckich, choć nie są to kraje słynące z otwartości. Tylko zbiorowo, jako Unia, jesteśmy w stanie wywalczyć dla siebie kawałek takiego rynku. Manufaktura w Bolesławcu ze średniej fabryki stała się potentatem na skalę światową tylko dlatego, że przekonała koreańskich odbiorców do jakości i wzorów swego produktu. To by się nigdy nie stało, gdyby nie to wymuszenie otwarcia.

To czemu ciągle słyszymy o krzywiźnie banana, żarówkach, a nie o Manufakturze w Bolesławcu. Unia ma ogromne środki na promocję, a jednak nie potrafi opowiadać takich historii.

Są fabryki, które o istnieniu jakiegoś rynku zagranicznego dowiedziały się wtedy, gdy dostały ogromne zamówienia i odnotowały gigantyczne zwyżki. Ich przedstawiciele mówią często, że fundusze unijne ich specjalnie nie interesują, bo nie one przesądzają o tym, że warto być w Unii. Ważny jest dostęp do rynków i nowoczesnych technologii. Dziś wydaje się on oczywisty, ale długo na to pracowaliśmy. Na wiarygodność, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa inwestorów. To jest język, którym sama Unia nie umiała się dobrze posługiwać, ale przede wszystkim jest to wyzwanie dla nas samych, w kraju. Ludzie na ogół nie mają czasu, żeby zrozumieć, wtedy jadą na autopilocie. I okazuje się, że wystarczy „wycisnąć Brukselkę" i w nogi.

Dobrze, że wspomniał pan o języku Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że styl, w którym opowiadano o funduszach operacyjnych i okresach programowania był rodzajem nowomowy, która odłączyła się od rzeczywistości. Tak po ludzku, to nie dało się tego słuchać.

Są dwa porządki. Pierwszy to zabieganie o fundusze, prawne zabezpieczenia itd. I to musi obsłużyć język fachowy, z natury chłodny, profesjonalny. Ale jest też drugi porządek – komunikacji codziennej, przenoszenia tematyki europejskiej na poziom spraw ludziom bliskich, wywołujących emocje, domagających się rozwiązania. I uświadamiania sobie, że właśnie Unia te rozwiązania ułatwia czy wręcz umożliwia.

To te porządki się rozminęły.

Ma pan rację. Ale staramy się to zmieniać. Współpracujemy na przykład z blogerami, którzy są przejęci tym, co się dzieje. Jedna z blogerek zachęcała mnie ostatnio, by więcej mówić o konkretnych sprawach. Ona ma „followersów", których interesuje dobrostan zwierząt, i chce, by się dowiedzieli, że Unia ma narzędzia, żeby coś zrobić z problemami ważnymi dla jej społeczności. Dla nich są to gorące tematy. To samo da się powiedzieć o handlu, prawach kobiet, klimacie. Możemy sprawić, aby te dwa porządki się spotkały.

A to nie jest tak, że wszystkie instytucje, które istnieją w społeczeństwie, muszą nieustannie uzasadniać swoją potrzebę istnienia? Nasze pragnienie wejścia do Unii sprawiło, że nie zadawaliśmy zbyt wielu pytań. W ostatnim czasie to się zmieniło. Oczekujemy, że Unia będzie nas przekonywać do tego, że warto w niej być, a ona tego za bardzo nie robi.

Kiedyś to było proste. Wchodziliśmy do Unii, bo Wschód chciał zostać Zachodem. Chcieliśmy normalności.

Tylko co to jest ta normalność? Bo to także nasza kultura i tradycja, a coraz częściej słyszymy, że Unia stoi do nich w kontrze.

Normalność to jest ten ideał, który mieliśmy jako obraz Unii. Weszliśmy do niej i okazało się, że ona się trochę zmieniła, ma nowe priorytety, za którymi nie nadążamy. Globalizacja przyniosła ogromny postęp, ale też zachwiała poczuciem bezpieczeństwa ludzi. Niektóre rządy i politycy, chcąc bronić obywateli przed zagrożeniami, zajęli się straszeniem, dostrzegając w tym doraźne zyski. Bo im obywatele bardziej się boją, tym więcej władzy powierzą rządzącym i chowają się w swoje narodowe skorupy. Rządy chętnie z tego korzystają, wchodzą w rolę policji słusznych poglądów. Żeby skutecznie bronić przed terroryzmem, trzeb zabrać trochę wolności. W społeczeństwach pojawia się polaryzacja, moralne dyskredytowanie inaczej myślących. W efekcie ogranicza się wolność słowa. I to jest, moim zdaniem, czynnik, który o wiele bardziej zabiera nam wolność niż zagrożenie terrorystyczne. Bo bez swobody wymiany myśli nie da się wyjaśnić złożoności rzeczywistości. A to ona stała się współczesnym problemem.

A byłby pan w stanie wyjść i dyskutować z narodowcami, którzy czasem protestują przed budynkiem, w którym pan pracuje?

Widziałem badania, z których wynikało, że w Polsce jest 18 proc. ludzi zdecydowanie odrzucających Unię Europejską. Kolejne 22 proc. to zdeklarowani zwolennicy Wspólnoty. Największa grupa – 60 proc. – to ci, którzy mówią: tak, ale... Jeśli chodzi o tych pierwszych, to jest trochę tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawsze funkcjonuje grupa, która wierzy, że to nie Amerykanie wylądowali na Księżycu. Ale moim zdaniem rozmawiać trzeba przede wszystkim z tymi „60 procentami", czyli ludźmi, którzy wierzą w Unię, ale jednocześnie mają do niej różne zastrzeżenia.

Czyli nie chcecie walczyć o duszę tych, którzy tu czasem protestują?

Zasadniczo rozmawia się ze wszystkimi. Każda rozmowa ma jakiś sens. Zwracam jednak uwagę na fenomen pewnej niewielkiej, ale mocnej wokalnie grupy, która głosi nieprawdę i jest dumna z tego, co mówi.

Może oni mówią o swoich obawach, które mogą być czasem uzasadnione?

Wspólnoty czasem budują się na świadomym wykorzystywaniu rzeczy niezgodnych z faktami. Im więcej afirmacji świadomego fałszu, tym większa lojalność tej grupy. Zapał oświeceniowy wobec tych ludzi przynosi im tylko radość, bo zdenerwowali tych, których chcieli zdenerwować.

Może w tym „ale" jest szukanie podmiotowości. Właśnie o tym mówi często PiS.

O tym mówimy wszyscy. W Unii jest tak, że żeby być podmiotowym na poziomie narodowym, to trzeba być suwerennym na poziomie unijnym. Często mamy tu sprzeczność, zwłaszcza gdy słyszę, że walka o podmiotowość sprowadza się do tego, by nie wypełniać europejskich traktatów, które się podpisało. Tymczasem ja mam na myśli taką podmiotowość, która polega na skutecznym zabieganiu o równe szanse dla polskich firm. Tego nie da się załatwić inaczej niż poprzez uczestniczenie w najważniejszych dla Unii projektach.

Zatem na koniec: po co nam Unia Europejska?

Żeby Polska nie musiała się bić z geografią. Kiedyś mówiono, że jak chcesz coś zrobić dla Polski, to musisz się bić z geografią, bo ona nam nie sprzyja. Ale przecież można też zrobić z niej dobry użytek. To jest jednocześnie obłędnie ciekawe położenie.

Dr Marek Prawda, socjolog, były ambasador w Szwecji ?i Niemczech, stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, obecnie dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

rozmawiał Piotr Witwicki, dziennikarz Polsat News

