Brexit bez umowy - wszystko, co turysta musi wiedzieć

Wielka Brytania jest drugim po Niemczech najczęściej odwiedzanym przez Polaków krajem. Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki każdego roku na wyspy podróżuje około milion Polaków. Co powinni wiedzieć, planując podróż do Wielkiej Brytanii w sytuacji jej wyjścia z UE bez umowy?

Loty na razie bez zmian. Wszystkie linie lotnicze zadeklarowały, że będą w tym czasie obsługiwać połączenia między Wielką Brytanią i Polską tak jak dotychczas. Polskie Linie Lotnicze LOT dodatkowo zapowiedziały, że siatka połączeń nie zmieni się. Dotąd uzgodniono, że linie lotnicze będą mogły dalej operować między UE a Wielką Brytanią do 30 marca 2020 roku. Komisja Europejska zaproponowała zmianę tych przepisów i wydłużenie ich obowiązywania do 24 października 2020 roku.

Bez wiz, ale potrzebne pozwolenia. Nawet w wypadku bezumownego brexitu Polacy nadal nie będą potrzebowali wiz, by wjechać do Wielkiej Brytanii. Osoby przyjeżdżające na wyspy po bezumownym brexicie nadal będą tam mogły pracować i mieszkać. Jednak Polacy chcący pozostać w Wielkiej Brytanii dłużej niż do końca 2020 roku będą musieli złożyć wniosek o specjalne pozwolenie (European Temporary Leave to Remain - ELTR) wydawane jednorazowo na trzy lata. Pozwoli ono pozostać w Wielkiej Brytanii dłużej i podjąć pracę czy studia.