Anna Krupka będzie nowym ministrem sportu i turystyki?

Jak dowiaduje się "Rzeczpospolita", Anna Krupka, obecna sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, może zastąpić Witolda Bańkę, kiedy wyjedzie on za granicę pełnić funkcję szefa Światowej Agencji Antydopingowej

Krupka została sekretarzem stanu w listopadzie zeszłego roku. Zastąpiła Jarosława Stawiarskiego, kiedy ten zdecydował się na karierę w samorządzie po wyborach samorządowych i objął stanowisko marszałka województwa lubelskiego.

W resorcie Anna Krupka zajmuje się rozwojem infrastruktury sportowej, a także "wzmacnianiem konkurencyjności polskiej oferty turystycznej, w szczególności koordynacją i wdrażaniem projektu Polskie Marki Turystyczne, którego głównym celem ma być ukonstytuowanie tzw. regionów turystycznych".

Sprawuje też mandat posła. Do Sejmu startowała w Kielcach, gdzie w 2016 roku zdobyła 27 568 głosów. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego próbowała z kolei dostać się z listy Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Otrzymała 23 026 głosów, co nie wystarczyło do objęcia mandatu.

W kampanii echem odbił się jej wpis na Twitterze pod adresem konkurentki z PSL: "Zaprzeczacie dziedzictwu Witosa, który po raz 2. przewraca się w grobie. 1. raz po zamienieniu PSL w ZSL. Dziś, gdy pod znakiem tęczy LGBT idziecie ramię w ramię z Koalicją Europejską i partiami chcącymi likwidacji KRUS - @AnnaMKrupka do B. Żelazowskiej z @nowePSL".

Telewizje pokazały też jej wyborcze wystąpienie zakłócane przez działaczy Konfederacji. Jeden z nich trzymał przez chwilę nad jej głową jarmułkę, oskarżając jej partię o rzekome sprzyjanie Żydom, którzy chcą wykupić Polskę.

Krupka urodziła się w 1981 roku w Warszawie. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a także studia podyplomowe z marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2005 roku jest związana z PiS, gdzie udzielała się w sztabie wyborczym w kampanii parlamentarnej i prezydenckiej. Od 2013 roku jest członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości.

