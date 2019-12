Przedsiębiorcy z Rosji: Jest gorzej niż w latach 90-tych

– Obecnie mamy do czynienia z dużą niepewnością: gospodarka niby rośnie, ale w zasadzie nie rośnie (...). Niepewność wywołuje również powstrzymywanie przedsiębiorczości i biznesowej aktywności – powiedział gazecie „Kommiersant" ekspert Igor Nikołajew.

Według badań PwC ponad połowa biznesmenów uważa, że obecnie ciężej jest prowadzić biznes w Rosji niż w latach 90. Ten ostatni okres jest w kremlowskiej propagandzie synonimem wszystkiego co złe: „rozsprzedawania kraju", „upadku Rosji". Rządowe telewizje nazywają go: „parszywe lata 90.".

Nawet minister gospodarki Michaił Oreszkin zauważył, że „przedsiębiorcy boją się zwiększać dochody i wydajność pracy, by nie przyciągać zainteresowania" organów kontrolnych. Sam opowiedział, jak do jednego z dużych przedsiębiorstw regionalnych przyjechali moskiewscy specjaliści od zwiększania efektywności pracy i wskazali właścicielom, gdzie można dokonać zmian organizacyjnych, które dadzą szybki wzrost dochodu. Właściciele kategorycznie odmówili. „Najpierw przyjdą kontrolerzy, potem władze regionalne z żądaniem sfinansowania jakichś miejscowych projektów, a w końcu może nawet i prokuratorzy" – cytował minister biznesmenów. – Nie wszędzie tak jest – denerwował się w odpowiedzi minister finansów Anton Siłuanow, któremu podlega znaczna część organów kontrolnych.

Jednocześnie przeprowadzone tydzień temu badania socjologów z Centrum Lewady wykazały, że ponad połowa młodych Rosjan w wieku 18–24 lata i jedna trzecia w wieku do 39 lat chce wyemigrować z kraju. To najwięcej w ciągu ostatniego dziesięciolecia. – Wbrew wezwaniom oficjalnej propagandy do patriotyzmu przy jednoczesnym regularnym oczernianiu Zachodu wśród Rosjan narasta chęć wyjazdu – podsumował były minister gospodarki Andriej Nieczajew.