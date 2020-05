Z Rosji znikają autonomie

Nazwa nawiązuje do Nieńców, to naród koczowniczy, mieszkający na najbogatszych terenach rosyjskiej północy. Wydobywane są tam nie tylko ropa i gaz, ale m.in. miedź, złoto i nawet diamenty.

Co ciekawe, Cybulski jest byłym gubernatorem NOA, został skierowany tam przez prezydenta Władimira Putina po dymisji w kwietniu byłego gubernatora obwodu archangielskiego Igora Orłowa. Już wtedy rosyjska agencja RBK wróżyła, że Kreml dokonał zmian kadrowych, by połączyć regiony. Powstały nawet grupy robocze, które pracują nad utworzeniem nowego subiektu Federacji Rosyjskiej. W lokalnych mediach przewijają się już jego nazwy: „Kraj Arktyczny" lub „Kraj Północny". Grupa robocza, która zasiada w stolicy NOA Narjan-Mar, ostrzega, że mieszkańcy mają „skrajnie negatywny stosunek" do planów zjednoczenia regionów. Sprawa, jak donoszą rosyjskie media, ma ostatecznie zostać rozstrzygnięta podczas plebiscytu jesienią.

W tym samym czasie waży się los sąsiadującej z obwodem archangielskim i NOA Republiki Komi, gdzie na początku kwietnia gubernator również podał się do dymisji. Nazwa tego regionu nawiązuje do autochtonów – Komi. Po utworzeniu republiki przez bolszewików na początku lat 20. XX wieku rdzenni mieszkańcy stanowili tam ponad 90 proc. ludności (w 1926 r. było tam zaledwie 6 proc. Rosjan). Dzisiaj Komi to mniejszość, narodowość tę deklaruje tam zaledwie co piąty mieszkaniec nieco ponad 900-tysięcznego regionu. O możliwym przyłączeniu Komi do powstającego na północy nowego podmiotu federacji mówił kilka dni temu zastępca przewodniczącego parlamentu NOA Matwiej Czupros. W środę pełniący obowiązki przywódcy republiki Władimir Ujba oświadczył, że jest przeciwko i że to powinna być „oddolna inicjatywa". – Status republiki jest o wiele wyższy niż status obwodu czy autonomii – mówił.