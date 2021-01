Rosyjska bitwa pokoleń

„Przytłaczająca większość manifestantów to młodzież poniżej 30. roku życia. Urodzonych za Stalina i Chruszczowa prawie nie widać" – napisał jeszcze wprost z sobotniej manifestacji w Moskwie Arkadij Dubnow, na co dzień specjalista od problemów Azji Środkowej.

„Najpewniej z tego powodu w tłumie nie czuć żadnego napięcia i nie widać strachu na twarzach" – dodał. W Moskwie zamieniło się to w wesołe obrzucanie śnieżkami oddziałów specjalnych policji, choć potem doszło do regularnych starć z nimi, jakich rosyjska stolica nie widziała od dziewięciu lat.

Wszyscy, którzy byli na sobotnich demonstracjach – a odbyły się one w ponad 120 miastach, a nawet miasteczkach Rosji – podkreślają właśnie to, że na ulice wyszła młodzież.

– To starcie historyczno-demograficzne między starzejącą się elitą a młodymi, którzy domagają się modernizacji. (...) Obecnie pojawiają się w społeczeństwie grupy ludzi nastawionych na modernizację. Nie chcą, by życie tego pokolenia, które zaczęło się przy Putinie – i trwa przy Putinie – zakończyło się przy Putinie. Na razie mamy jednak wiecznego lidera, któremu udaje się żyć wiecznie – powiedział telewizji Nastojaszczije Wremia politolog Andriej Kolesnikow.

Dzień przed manifestacjami prezydent złożył w Dumie projekt zniesienia ograniczeń wiekowych dla mianowanych przez siebie urzędników. Teraz parlament pewnie dopisze do listy kolejnych (z rządu etc.), formując prawdziwą władzę gerontów.

– Władze powinny wreszcie zrozumieć, że czasy się zmieniły, że to nie Związek Sowiecki, jak bardzo by o nim marzyli. (...) To już inne pokolenie, inny czas, już nie sowiecki lud wołający „Popieramy!" – powiedziała krytyk literacka Irina Prochorowa.