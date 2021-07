Rosyjskie wojsko będzie ćwiczyć obronę Moskwy przed zmasowanym nalotem

Ćwiczenia zaplanowano na 21 lipca, wezmą w nich udział żołnierze pułku rakiet przeciwlotniczych oraz batalionu radiotechnicznego.

S-400 Triumf to rosyjski system rakietowy czwartej generacji typu ziemia-powietrze. Służy do zwalczania samolotów, pocisków manewrujących i pocisków balistycznych poruszających się z prędkością do 4,8 km/s. Jest w stanie uderzać w cele znajdujące się w odległości do 400 km.

Pancyr-S1 to samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy, przeznaczony do ścisłej ochrony obiektów przed atakami z powietrza. W skład systemu wchodzą dwie dwulufowe armaty kalibru 30 mm oraz dwanaście przeciwlotniczych pocisków rakietowych. Pojazd produkowany jest w wersji kołowej i gąsienicowej.