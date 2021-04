Rosja: Aresztowania uczestników protestów domagających się uwolnienia Nawalnego

- To ostatnie miejsca, gdzie można oddychać swobodnie w Rosji. Przyszliśmy dla Aleksieja Nawalnego, przeciwko wojnie na Ukrainie i szalonej propagandzie - mówiła Marina, studentka, uczestniczka protestu w Moskwie.

Protestujący wznosili okrzyki "Wolność dla Nawalnego!" i "Dopuśćcie do niego lekarzy". W proteście zorganizowanym w Moskwie wzięła udział żona Nawalnego, Julia.

Rosyjska opozycja liczyła na to, że protesty organizowane w środę będą największymi tego typu wydarzeniami we współczesnej Rosji i przedstawiała je jako próbę ratowania życia Nawalnego, do którego władze łagru nie chcą dopuścić lekarzy z zewnątrz, mimo pogarszającego się stanu zdrowia opozycjonisty.

Jednak liczba uczestników protestów była niższa niż tych organizowanych tuż przed skazaniem Nawalnego przez sąd na 2,5 roku więzienia za naruszenie zasad warunkowego zawieszenia kary więzienia, na które Nawalnego skazano w związku z zarzutami dotyczącymi defraudacji pieniędzy.

Według szacunków rosyjskiej policji w Moskwie "nielegalnie protestowało" ok. 6 tysięcy osób. Według organizatorów protestów liczba ta była 10 razy większa.