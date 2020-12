Aleksiej Nawalny miał rozmawiać z zamachowcem. Trucizna w bieliźnie

Bielizna Nawalnego wróciła z hotelowej pralnie 18 sierpnia, dwa dni przed pojawieniem się objawów otrucia. Nawalny nagle źle się poczuł będąc na pokładzie samolotu do Moskwy. Maszyna awaryjnie lądowała w Omsku, a opozycjonista został przewieziony do szpitala.

Kudriawcew przyznał, że gdyby Nawalny kontynuował lot do Moskwy, to prawdopodobnie by nie przeżył. Dodał, że pięć dni po zatruciu został wysłany do Omska, aby przejąć i oczyścić Ubrania Nawalnego, pozbyć się śladów nowiczoka.

W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin przyznał, że FSB wielokrotnie śledziła Nawalnego. Dodał, że jest to konieczne, ponieważ pracował on dla amerykańskiego wywiadu.