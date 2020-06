Putin nie wierzy w sztuczne pochodzenie koronawirusa SARS-CoV-2

- Nie ma powodu, by twierdzić, że ktoś celowo go wytworzył, celowo uwolnił. Myślę, że jeśli ktoś będzie trzymał się tej wersji, nic dobrego z tego nie wyjdzie - mówił Putin w wywiadzie dla programu „Moskwa.Kreml.Putin” na kanale Rossija 1.

Prezydent Rosji dodał, że teraz w pierwszej kolejności należy przeciwdziałać temu, co się wydarzyło, a nie dochodzić, skąd koronawirus się wziął. - Oczywiście eksperci badają to. Niech analizują - powiedział. - Ważne jest, abyśmy zrozumieli istotę tego, co się dzieje i zbudowali system ochrony. Skąd się wzięło, to dopiero kolejne pytanie - podkreślił.

Jego zdaniem państwa powinny „połączyć siły, aby skutecznie zwalczać epidemię, a nie obwiniać się nawzajem”.

Od kilku miesięcy sztuczne pochodzenie koronawirusa sugeruje część polityków, w tym amerykańskich. Prezydent Donald Trump w maju zagroził władzom w Pekinie konsekwencjami jeśli okaże się, że celowo doprowadziły do rozprzestrzenienia się wirusa na świecie. Trump powiedział, że jest przekonany, iż koronawirus wymknął się Chińczykom spod kontroli. Nie wykluczył jednak możliwości, że władze w Pekinie celowo dopuściły do rozprzestrzenienia się go w innych krajach. - Jak to się stało, że zatrzymali ruch powietrzny wewnątrz Chin a nie zatrzymali samolotów do Stanów Zjednoczonych i do całej Europy?” - mówił.