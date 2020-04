Moskwa zamarła przez chaos z koronawirusowymi przepustkami

Stolica kraju zamarła w gigantycznych kolejkach przed stacjami metra i na trasach wjazdowych - władze wprowadziły przepustki w Moskwie.

„15 kwietnia wejdzie do historii (Rosji) jako dzień wielkiego zakażenia koronawirusem mieszkańców Moskwy” – napisał bloger Aleksander Gorbunow, zobaczywszy, co się dzieje w 13-milionowym mieście. Poniżej dalsza część artykułu

Na stacjach metra pojawiły się posterunki policji sprawdzające przepustki oraz dokumenty tożsamości, co doprowadziło do powstania ogromnych kolejek, w których należało odstać do pół godziny.

„(Mer Moskwy) Sobianin prowadzi (…) »urbanistyczne reformy«, a nie rozumie, że jak się na stacjach metra postawi posterunki, no to powstaną gigantyczne kolejki” – zdenerwował się opozycjonista Aleksiej Nawalnyj. Podobnie sytuacja wyglądała na wszystkich trasach wlotowych do miasta, gdzie również stanęły policyjne blokady.

Od środy każdy, kto chce poruszać się po Moskwie, musi mieć przepustkę. Pracujący dostali je od razu do końca miesiąca, ci, którzy chcą pójść do lekarza lub na zakupy – na jeden dzień. Przepustki muszą mieć też samochody. Policja zapewniała, że kamery monitoringu będą wychwytywać naruszających reżim przepustkowy. Mandat wynosi równowartość ok. 60 dolarów, ale jeżeli pechowiec zostanie sfilmowany przez dziesięć kamer, to będzie musiał zapłacić 600 dolarów.

Jednak dzień wcześniej zepsuł się elektroniczny system wydawania przepustek, co doprowadziło do tego, że władze miasta anulowały ok. 900 tys. z już wydanych 3,2 mln. W sumie jednak co czwarty mieszkaniec Moskwy uzyskał prawo poruszania się po niej, mimo „reżimu samoizolacji” – poza przepustkami większości urzędników wystarczają legitymacje służbowe.

– Myślę, że nie unikniemy burdelu – powiedział jeden z prokuratorów z Komitetu Śledczego gazecie „Kommiersant” o czekającym wszystkich chaosie w mieście.

– Problemem jest niezdyscyplinowanie (mieszkańców Moskwy – red.). Ale to się uładzi, mamy nadzieję – powiedział z kolei rzecznik prezydenta Putina o nowym systemie miejskiej kontroli.

Sam Kreml obserwuje moskiewski chaos z dystansu. Występując 25 marca na spotkaniu z gubernatorami, Władimir Putin na nich przerzucił odpowiedzialność za walkę z epidemią (trzech od razu podało się do dymisji). Prezydent ogłosił wolne dla wszystkich Rosjan do końca miesiąca, ale nie wprowadził w kraju żadnego rodzaju stanu wyjątkowego. Poszczególne regiony Rosji zaczęły radzić sobie same, choć nie mają do tego odpowiednich kompetencji ustawowych. Czeczenia i Republika Ałtaj na przykład zakazały wjazdu do siebie mieszkańcom innych regionów.