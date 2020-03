Putin: Możemy uporać się z koronawirusem w trzy miesiące

Od weekendu w Moskwie przez tydzień zamknięte mają być wszystkie sklepy z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Dotychczas w Rosji wykryto 840 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 - w ciągu ostatnich 24 godzin liczba zarażonych zwiększyła się o 182 - to największy dobowy wzrost liczby zachorowań odkąd w Rosji wykryto pierwsze przypadki zarażenia wirusem.

We wtorek mer Moskwy Siergiej Sobianin ostrzegał Putina, że realna liczba chorych w Moskwie może być znacznie wyższa niż oficjalnie podawana liczba wykrytych zarażeń.

Putin w środę w niespodziewanym orędziu do narodu ogłosił, że aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa w Rosji przyszły tydzień będzie w Rosji wolny od pracy. Prezydent wezwał też Rosjan do pozostawania w tym czasie w domach.

W czwartek Putin rozmawiał o zastosowanych środkach z przedsiębiorcami. Przebieg rozmów był transmitowany przez telewizję.

- To siłowe środki, są tymczasowe i wymuszone. Ale będą obowiązywać znacznie krócej im bardziej będą efektywne a więc, mówiąc szczerze im będą ostrzejsze. W ten sposób skrócimy czas (ich obowiązywania) - powiedział Putin.

- Ale kiedy ostatecznie wyjdziemy z tej sytuacji, a z pewnością wyjdziemy... Mam nadzieję, że wcześniej niż wam powiedziano (w dwa-trzy miesiące) - stwierdził.

Minister obrony Siergiej Szojgu oświadczył, że resort buduje 16 centrów chorób zakaźnych i planuje, by pierwsze osiem zaczęło działać do 30 kwietnia, a kolejne do 16 maja.