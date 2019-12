Rosja w 2020 wystrzeli sześć rakiet międzykontynentalnych

Gen. Karakajew przypomniał też, że rosyjskie wojska rakietowe w 2019 przetestowały pięć razy pociski strategiczne - trzy wystrzelono z kosmodromu Plesieck, a dwa - z poligonu wojskowego Kapustin Jar (w północno-zachodniej części Obwodu astrachańskiego).

ICBM, czyli pociski międzykontynentalne to pociski mające zasięg ponad 5500 km.

Przed kilkunastoma dniami gen. Karakajew, również na łamach "Czerwonej gwiazdy" przekonywał, że Jars, pociski międzykontynentalne piątej generacji, którymi dysponuje Rosja to "rakiety reprezentujące najnowsze osiągnięcia nauki i technologii", a "zastosowane w nich rozwiązania techniczne sprawiają, że przechwycenie jej przez istniejące systemy obrony przeciwrakietowej jest nie tylko bardzo skomplikowane, ale wręcz fizycznie niemożliwe".

RS-24 Jars to rosyjski pocisk międzykontynentalny, który wszedł do służby w 2010 roku. Szacuje się, że zasięg rakiet Jars osiąga 11000 km. Jedna rakieta może przenosić do 6 głowic atomowych.