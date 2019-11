Majątek Władimira Putina. Może być najbogatszy na świecie

Dziennikarz "The Guardian" Luke Harding uważa, że Putin dokonał przetasowania wśród oligarchów i stał się jednym z nich. Prezydent Rosji ma mieć udziały w dużych firmach. Jego majątek ma być ukrywany na zagranicznych kontach, które oficjalnie należą do jego pośredników.

Po dojściu do władzy po wyborach prezydenckich w 2000 roku, Putin rozprawił się z ówczesnymi oligarchami, przejął kontrolę nad przemysłem, a część biznesmenów zmusił do wyjazdu z kraju.

W 2010 roku amerykańskie źródła dyplomatyczne sugerowały, że Putin oficjalnie nie posiada majątku, ale w rzeczywistości "czerpie bogactwo dzięki swoim przyjaciołom".

Przykładem ma być historia Rossija Banku, który kontrolują bliscy przyjaciele Putina. Uzyskali oni dostęp do rosyjskich aktywów państwowych po przejęciu władzy przez obecnego prezydenta.

Jednym z pośredników Putina ma być wiolonczelista Siergiej Roldugin. Po aferze Panama Papars okazało się, że zarabiał około 8 mln dolarów rocznie, a na jednym z kont miał 19 mln funtów. Harding uważa, że to nie są tak naprawdę jego pieniądze.

Zdaniem ekspertów Putinowi zależy na tym, by nie był postrzegany jako miliarder. W kraju, w którym najbogatszych 10% osób kontroluje 87% bogactwa kraju, wydaje się bezsensowne, aby prezydent chwalił się swoim bogactwem. Większość Rosjan wini Putina za wysoką dysproporcję dochodów, a przeciwnicy prezydenta zaczęli nazywać go "carem". Za kulisami Putin potrzebuje swojego bogactwa, aby utrzymać swoje wpływy polityczne. Publicznie to bogactwo staje się obciążeniem.