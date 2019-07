Lekarka: Aleksiej Nawalny mógł zostać otruty. Prawniczka: Nigdy nie cierpiał na alergie

Ponad 1300 aresztowanych i dziesiątki rannych, nocne rewizje w mieszkaniach aktywistów opozycji oraz wielogodzinne przesłuchania. To bilans sobotnich protestów w Moskwie, przed którymi Kreml zmobilizował setki funkcjonariuszy policji i żołnierzy Gwardii Narodowej.

Dowiedz się więcej: Rosja: Pałki na drodze opozycji do wyborów

Tymczasem w niedzielę rzeczniczka lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego poinformowała, że polityk doznał ostrej reakcji alergicznej i został przewieziony z aresztu do szpitala. Nawalny w tym tygodniu trafił na 30 dni do aresztu za wzywanie do uczestnictwa w marszu przeciwko wykluczeniu kilku opozycyjnych kandydatów w lokalnych wyborach, które odbędą się we wrześniu.