Zandberg: Kaczyński robi to specjalnie, zmienia temat

Na słowa Budki, że Sejm nie jest "folwarkiem" Kaczyńskiego, prezes PiS miał wypowiedzieć słowa "Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział".

Zandberg pytany o tę sytuację stwierdził, że - jego zdaniem - "Kaczyński robi to specjalnie".

- Za każdym razem, gdy PiS jest w kłopotach, wychodzi Kaczyński, kogoś obraża, na kogoś nakrzyczy, zachowa się wulgarnie - a my wszyscy zaczynamy rozmawiać o tym, zamiast o tym, co jest dla PiS-u niewygodne - mówił lider Razem.

- Na tę przynętę znaczna część opinii publicznej się łapie, a pan Kaczyński zaciera ręce - dodał Zandberg. - Nagle znika w tle to, co jest problematyczne dla PiS-u, czyli odpowiedzialność Szumowskiego za to co działo się w Ministerstwie Zdrowia - ocenił.

Polityk zwrócił uwagę, że od wczoraj media informują tylko o awanturze w Sejmie. - Zniknęła gdzieś sprawa 20 mld których brakuje w budżecie NFZ, zniknęła kwestia maseczek, spekulacyjnych cen, a wszyscy rozmawiamy o tym że Kaczyński nazwał kogoś w brzydki sposób - ubolewał.

- Nie będę panu Kaczyńskiemu dawać satysfakcji i zajmować się jego wystąpieniami - podsumował.