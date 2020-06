Ranking Wydziałów Prawa 2020: co punktowaliśmy - metodologia

1. Ocena parametryczna (maks. 2 pkt). Kat. A+ – 2 pkt, kat. A – 1,5 pkt, kat. B – 1 pkt i kat. C – 0,5 pkt. W przypadku gdy uczelnia uzyskała osobowość prawną po 2014 roku i nie była poddana ocenie parametrycznej, przyjęliśmy średnio wartość w danej kategorii.

4. Studenci cudzoziemcy (maks. 3 pkt) – proc. studentów zagranicznych w stosunku do studentów ogółem.

Granty

Liczba grantów otrzymanych do wnioskowanych (tylko NCN) w 2019 r., liczba wniosków złożonych w danym roku (data rejestracji) do NCN dla podanej listy jednostek, które zostały zatwierdzone do finansowania. Liczby podane dla uczelni.