Placówka w ciągłym rozwoju

Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Białej Podlaskiej.

Rz: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zajął pierwsze miejsce w tegorocznej edycji naszego rankingu. Co przesądziło o tym wyniku?

Dariusz Oleński: Nasza placówka daje pacjentom najwięcej bezpieczeństwa, co jest równoważne z najwyższą jakością świadczonych usług. Jakością ocenianą tak przez pacjentów, jak i instytucje zewnętrzne, takie jak Centrum Monitorowania Jakości czy akredytację Ministerstwo Zdrowia.

Szpital posiada normy ISO, łącznie cztery: IS0 9001, ISO14001, ISO 18001 oraz ISO 27001. To one tworzą mapę procesową, zapewniając przejrzystość działania placówki.

Jak zmieniał się szpital w ostatnim czasie?

Co roku przeznaczamy na inwestycje dziesiątki milionów złotych. Obecnie trwają prace w ramach inwestycji „odcinka krążenia pozaustrojowego" z EKMO w oddziale kardiologicznym. Modernizujemy blok operacyjny, w którym tworzymy salę hybrydową. Równolegle rozpoczęliśmy także budowę nowego pawilonu, do którego przeniesione zostaną oddziały onkologii oraz hematologii. Inwestycje związane z rozwojem bielskiej onkologii to obecnie nasz sztandarowy projekt, wart ponad 60 mln zł. Jego zakończenie planowane jest na trzeci kwartał 2020 r.

Największa inwestycja została jednak zrealizowana w zeszłym roku, kosztem 17 mln zł pochodzących całkowicie ze środków własnych. Czym jest „domowy szpital?

Domowy szpital to zespół długoterminowej opieki medycznej dla osób przewlekle chorych oraz w stanach paliatywnych, jednostka, której obszar działania został wyłączony ze szpitala. Składa się na niego zlokalizowany w nowym pawilonie w centrum miasta oddział liczący 78 łóżek, dzienny dom opieki medycznej oraz flota samochodów, którymi nasi lekarze, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci mogą przemieszczać się do domów pacjentów objętych opieką. To też przykład zmiany podejścia do opieki nad pacjentami. Staramy się tworzyć pewne nisze, czyli obszary specjalnie nadzorowane i koordynowane, by zapewnić pacjentom indywidualną pomoc. Przykładem takiej niszy jest np. obszar związany z opieką nad kobietami w ciąży, gdzie realizujemy program tzw. KOC, czyli koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, o nazwie Kobieta Matka Dziecko. Kolejnym przykładem opieki koordynowanej jest KOZ, czyli opieka nad pacjentem po zawale serca. Z inicjatywy pani doktor Magdaleny Kociuk stworzyliśmy Akademię Zdrowego Serca, adresowaną właśnie do tych pacjentów. Nie jesteśmy skostniałą strukturą. Cały czas się zmieniamy w obszarze dedykowanym pacjentom.

Jakich zmian możemy spodziewać się w przyszłości?

W planach mamy projekt związany z wcześniej wspomnianym domowym szpitalem. Chcemy, by nasz zespół – złożony z lekarzy i pielęgniarek – dowiózł naszym samochodem sprzęt i wykonał czynności pielęgnacyjne w domach pacjentów, by to tam mogli otrzymać opiekę na najwyższym poziomie. Z tego też powodu chcemy uruchomić wypożyczalnię sprzętu medycznego. I nie mówimy tutaj o takich rzeczach jak balkonik czy wózeczek. Mówimy o dobrych zestawach kąpielowych czy specjalnych łóżkach z materacami przeciwodleżynowymi, które trafią do domów chorych objętych przez nas opieką.

Cały czas rozwijamy także nasz szpital oraz szukamy sposobów, by zwiększyć nasze możliwości niesienia pomocy chorym. Nasze konkretne wyzwania, na przyszły rok, to zwiększenie możliwości realizowania programów lekowych dla pacjentów onkologicznych oraz utworzenie i otwarcie nowego oddziału neurochirurgicznego.