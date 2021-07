Hans Binnendijk: Duże wzmocnienie NATO

Niedawna decyzja polskiego rządu o zakupie 250 czołgów Abrams M1A2 SEPv3 od Stanów Zjednoczonych znacząco przyczyni się do wzmocnienia potencjału odstraszania w ramach NATO i bezpieczeństwa Polski. Istnieje kilka fundamentalnych powodów, które uzasadniają tę mądrą decyzję.

Rosja stanowi dziś ogromne zagrożenie dla wschodniej flanki NATO. Modernizuje swoje siły zbrojne, traktując jako priorytet inwestycje w siły lądowe, które są rozmieszczane przeciwko Polsce i jej sąsiadom z NATO. Do swojego Zachodniego Okręgu Wojskowego dodała kilka dywizji pancernych i zmechanizowanych oraz wzmocniła siły w Kaliningradzie. Wojskowe doświadczenie operacyjne zdobywała w Syrii i na Ukrainie.

Specjalny status Polski

Zakup najlepszego dostępnego czołgu jest niezbędny do wzmocnienia polskiego wojska i utrzymania silnej pozycji w regionie. Kilkadziesiąt lat temu jeździłem czołgiem M1 i była to niezwykła broń. Do dziś zaletami czołgu pozostają: niska sylwetka, wszechstronny pancerz ochronny, szybkość, mobilność, stabilność i bardzo celny system kierowania ogniem. Ten czołg pomógł Stanom Zjednoczonym bez trudu pokonać Irak podczas operacji „Pustynna burza". Ale nowa wersja Abramsa jest jeszcze lepsza dzięki nowej, wydajniejszej armacie, skuteczniejszej amunicji, lepszej ochronie przed minami, zdalnie sterowanemu karabinowi maszynowemu i ulepszonemu systemowi kontroli ogniem. Został specjalnie zaprojektowany, aby utrzymać przewagę nad nowym rosyjskim czołgiem T-14 Armata.